Waarom Cobbaut net bij Sheffield United, Atalanta en de Rode Duivels hot is

Anderlecht is aan een teleurstellend seizoen bezig. Elias Cobbaut steekt er heus niet bovenuit bij paars-wit, maar kan toch een grote transfer maken deze maand.

Zowel Atalanta als Sheffield United zouden aan zijn mouw trekken. De nummer vijf uit Italië en de nummer acht uit Engeland. Niet slecht voor een speler van de nummer negen in België.

Bij Anderlecht wordt er getwijfeld. Enerzijds zijn er twijfels over zijn capaciteiten en potentieel, anderzijds maakt hij kans om volgend jaar in de EK-selectie van Roberto Martinez te zitten. Wat zijn marktwaarde dan weer verder zou opdrijven.

Er was veel kritiek toen Martinez Cobbaut opriep voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus. Dat sloeg om in verontwaardiging toen Cobbaut meteen in de basis werd gedropt.

De Spaanse selectieheer spaarde na de wedstrijd zijn lof niet: “Elias is nog een jonge gast. Hij beschikt over een heel zeldzaam profiel en heeft een ongelofelijke toekomst voor zich. Het was vandaag een prima kans om hem aan het werk te zien. Hij deed het prima.”

Wat maakt Elias Cobbaut zo ‘zeldzaam’? Hij is groot en jong, maar vooral… linksvoetig. Bij de Rode Duviels worden Jan Vertonghen (32) en Thomas Vermaelen (34) een dagje ouder. Nadien gaapt de grote leegte op vlak van linksvoetige centrale verdedigers.

Björn Engels en Zinho Vanheusden zouden altijd de voorkeur hebben gekregen op Cobbaut als ze linksvoetig waren… maar dat zijn ze niet. België speelt al een hele tijd in een 3-4-2-1. In een systeem met drie verdedigers is het extra belangrijk om een linksvoetige verdediger te kunnen opstellen.

Het favoriete systeem van Atalanta dit seizoen? 3-4-1-2. Dat van Sheffield United? 3-5-2. Anderlecht bevindt zich zo in een vervelende spreidstand: moet het Cobbaut verkopen of niet? Want tegen de zomer zal 'jonge, linksvoetige centrale verdediger' nog steeds een knelpuntberoep zijn.