Gent heeft zijn middenvelder de pakken, kan Antwerp daar nu van profiteren?

KAA Gent hoeft niet meer verder te zoeken naar een middenvelder, want het wist Sulayman Marreh van KAS Eupen voor 3,5 jaar vast te leggen. Een transfer van Frank Boya is nu niet meer aan de orde.

En daar zou Antwerp weleens handig gebruik van kunnen maken. Eind december geraakt immers bekend dat zowel KAA Gent als de Great Old zich met Frank Boya wilden versterken. Nu De Buffalo's hebben afgehaakt lijkt Antwerp vrij spel te hebben.

Al zal Moeskroen de centrale middenvelder niet zomaar laten gaan. Ze zullen het onderste uit de kan willen halen in het dossier, want de Kameroener is in juni einde contract bij de Henegouwers. Bijtekenen bij les Hurlus lijkt dus onwaarschijnlijk gezien de interesse van grotere clubs.

