Neymar stelt zijn 5-a-side samen, met daarin plaats voor 1 Rode Duivel

De Braziliaanse sterspeler stelde een wel heel offensief vijftal samen in zijn favoriete 5-a-side team. Het zou vonken geven tussen al die klasbakken, al is het wel vreemd dat de vedette van PSG geen doelman in zijn team opnam.

In zijn team vinden we twee ex-ploeggenoten van bij Barcelona terug: Lionel Messi en Luis Suarez, waarmee Neymar de gevreesde MSN-frontlinie vormde. Ook de Franse wereldkampioen Kylian Mbappé krijgt een plaatsje in Neymars ploeg.

Paul Pogba, die op een zijspoor is beland bij Manchester United en ... Eden Hazard vervolledigen het vijftal. Ondanks het feit dat Hazard en co Neymars droom op een wereldtitel in 2018 aan diggelen trapte, is het respect voor onze landgenoot toch enorm groot.