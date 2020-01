Vandevoordt kreeg na zijn blunder tegen Napoli steun uit onverwachte hoek: "Mignolet stuurde me meteen na de match een bericht"

De 17-jarige doelman Maarten Vandevoordt kreeg zijn kans als titularis bij Racing Genk en greep die ook. Hij viel op door zijn 'cool', maar ging tegen Napoli gruwelijk in de fout. Toen kwam er steun uit onverwachte hoek.

Als doelman sta je na zo'n flater even alleen op de wereld. Na die bewuste match tegen Napoli werd Maarten Vandevoordt gesteund door zijn collega's. "Het deed deugd om erover te praten met Gaëtan Coucke. We trekken na de training veel met elkaar op. We zijn collega's geen concurrenten. Ook Danny Vukovic stuurde vanuit Australië meteen een berichtje", zei de jonge doelman in Het Belang van Limburg.

Maar er kwam uit steun vanuit onverwachte hoek. "Ik kreeg ook een bericht van Simon Mignolet. Ik woon in Brustem in dezelfde straat waar hij is opgegroeid. Het was meteen na de match en hij zei dat elke keeper wel eens zo'n fout maakt in zijn carrière. Echt een mooi gebaar", aldus Vandevoordt.