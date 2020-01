OHL-coach Euvrard blikt vooruit op wedstrijd tegen Union: "Defensieve stabiliteit terugvinden"

OH Leuven begint zaterdagavond aan het tweede deel van de competitie op het veld van Union. Coach Vincent Euvrard blikte al eens vooruit.

“Ik verwacht zaterdag een wedstrijd tussen twee heel goeie ploegen die aan elkaar gewaagd zijn”, aldus Euvrard op de clubsite. “Op het veld van Union kenden we misschien wel onze moeilijkste momenten dit seizoen. Vooral in de tweede helft hadden we het erg moeilijk. Alle ploegen in onze reeks hebben het lastig tegen de Brusselaars. Het is ook gewoon een heel goed team dat makkelijk kansen creëert.”

“Na het behalen van de eerste periodetitel kwamen we terecht in een soort van decompensatie, waaruit we ons nu moeten oprichten.”



"Het gaat niet zozeer om het zoeken naar een plan B, maar meer om het terugvinden van de defensieve stabiliteit. Die vormt de basis van alle teams die titels pakken. In de heenronde slikten we minder dan één tegendoelpunt per wedstrijd. Daar moeten we opnieuw naartoe.”

“Daarnaast streef je ernaar om progressie te maken in alle fases van het spel. We moeten doen wat nodig is om wedstrijden te winnen. Daar gaat het uiteindelijk om. Soms is dat met 60% balbezit, zoals in de eerste helft van onze beide wedstrijden tegen KVC Westerlo. Soms is dat met 30% balbezit, zoals in de thuiswedstrijd tegen Beerschot in de heenronde.

“In die drie wedstrijden gaven we quasi geen kansen weg en creëerden we zelf veel gevaar. Dat is de sleutel tot succes.”