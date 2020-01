'Twee nieuwe clubs komen zich mengen in debatten voor middenvelder Anderlecht'

RSC Anderlecht is momenteel ook op winterstage in Spanje. Daar wil het ook enkele spelers van de hand doen.

Zo staat Adrien Trebel dicht bij een overstap, al is er voorlopig nog geen witte rook en zijn er nu nieuwe kapers op de kust.

Emiraten

Een uitleenbeurt aan Al Shabab uit Saoedi-Arabië is namelijk nog niet helemaal rond, terwijl er met Al Jazira en Al Arabi twee nieuwe clubs uit de Emiraten aankloppen. Dat weet Het Nieuwsblad.

Met de nieuwe interesse is uiteraard niks mis, al wilden ze bij paars-wit zo snel mogelijk een doorbraak in de zaak. Al was het maar om extra financiële armslag te hebben.