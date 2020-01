Anderlecht heeft nog een probleem: doelman weigert contractverlenging

De hiërarchie bij Anderlecht onder de doelmannen is duidelijk: Hendrik Van Crombrugge is nummer 1 en hij heeft iedereen overtuigd van die status. Daarmee heeft Anderlecht wel een probleem gecreëerd, want het heeft eigenlijk drie doelmannen die willen spelen.

Thomas Didillon is nummer 2 en Davy Roef nummer 3. Maar allebei willen ze een oplossing voor hun situatie. Didillon wordt door verschillende ploegen in de Engelse Premiership gevolgd en Anderlecht zal zich niet verweren tegen een mogelijke transfer. Geprobeerd Maar dat betekent wel dat ze een nieuwe tweede doelman moeten zoeken, want ook Roef heeft verschillende opties. Als hij deze winter al niet vertrekt, zal het zeker in de zomer zijn, wanneer zijn contract afloopt. Nu heeft Anderlecht deze week al alles in het werk gesteld om Roef toch te overtuigen om zijn contract te verlengen, maar de 25-jarige doelman heeft daar geen oren naar. Hij wil frisse lucht opsnuiven. Na alles wat er gebeurd is bij paars-wit, heeft hij geen zin om langer te blijven. Boeckx Nochtans hebben Vercauteren, Kompany en Verschueren hem proberen overtuigen. Zij weten dat ze straks met een probleem zitten als twee van hun doelmannen vertrekken. Frank Boeckx is normaal gezien ook nog in het spel, maar door zijn rugproblemen lijkt zijn carrière naar zijn einde te lopen. Hij is ook keeperstrainer bij de U21 en legt zich voorlopig daar op toe. Wat betreft Roef zou er deze week nog wel eens een binnenlandse optie uit de bus kunnen vallen. Er zijn verschillende topploegen geïnteresseerd, waar hij uiteraard ook de concurrentie moet aangaan. Maar een verlengd verblijf bij Anderlecht ziet de ex-doelman van Waasland-Beveren niet zitten. Beloftendoelman Rik Vercauteren moest al mee op stage en zou wel eens snel in de hiërarchie kunnen stijgen.