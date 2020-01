Coucke relativeert huidige (financiële) situatie: "Ach, als we één speler voor een topbedrag verkopen..."

Marc Coucke is ook op de stage van Anderlecht. Voor VTMnieuws gaf hij sinds lang nog eens een interview. De voorzitter van paars-wit relativeert de problemen die er zijn.

Eerst en vooral de rode cijfers op de jaarrekening. "Of ik dat verlies van 27 miljoen euro zag aankomen? Natuurlijk. Wij hebben twee jaar geleden de grootste kapitaalverhoging in de geschiedenis van het Belgisch voetbal gedaan. We hebben vorig jaar fel geïnvesteerd in nieuwe spelers. We hebben dat dit jaar opnieuw gedaan", vertelt hij bij HLN.

"Als het dan opnieuw niet lukt, en dan spreek ik over volgend seizoen, is het duidelijk dat we het op een andere manier zullen moeten aanpakken. En dat financiële, ach. Als we een speler kunnen verkopen voor een topbedrag, ziet dat er meteen helemaal anders uit.”

Soms moet je bijschaven, maar we gaan wel de juiste richting uit

Dan is er nog het huidige seizoen, waarin play-off 1 nog ver weg lijkt. "Overgangsjaar, ik haat dat woord zo fel. Maar als je puur naar het voorbije jaar kijkt, dan was het geen overgangsjaar. Wel een verloren jaar. Je hebt soms in bedrijven dat je een tegenvaller hebt en waar je moet bijschaven, maar waarin je wel de juiste richting uitgaat. Dat gevoel heb ik bij Anderlecht ook. Door omstandigheden duurt het wat langer, maar we mogen niet afwijken van het traject dat we voor ogen hebben."