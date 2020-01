Club Brugge kan door nieuw stadion reuzenstappen zetten: "Verdubbeling van de inkomsten"

Club Brugge wil een nieuw stadion van 40.000 plaatsen bouwen, exclusief voor blauw-zwart. Volgens Dries Bervoet, economisch journalist van de Tijd, zal Club daarmee een enorme financiële boost krijgen.

Bervoet ziet direct de mogelijkheden. "Door dit nieuwe, grotere stadion zal Club meer tickets en abonnementen kunnen verkopen, meer eten en drinken op de dag zelf aan de man kunnen brengen én meer vips kunnen ontvangen. Alles samen zou dat tot een verdubbeling van de huidige inkomsten op matchdagen kunnen leiden", zegt hij bij Sporza.

Het stadion zal wel enkel op matchdagen te gebruiken zijn aangezien het in een recreatiezone ligt. Winkels en kantoorruimte kunnen er niet gehuisvest worden.

"Ze hebben beslist om de bouwplannen aan de Blankenbergse Steenweg - waar deze extra activiteiten eventueel wel mogelijk waren - los te laten. Ze vechten al zo lang voor een nieuw stadion en dit is daar een soort shortcut naar. Er waren wellicht scenario's die nog idealer waren, maar dit lijkt me het best and final offer. Daarom zijn ze bij Club ook tevreden."