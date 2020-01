Analisten kritisch voor Anderlecht: "Zie nog steeds geen plan" en "Vercauteren verbitterd man"

RSC Anderlecht heeft er een goede winterstage opzitten. Rest de vraag: wat nu met paars-wit de komende jaren? De analisten zijn het niet helemaal eens onder elkaar.

"Het was een verstandige uitspraak van Anderlecht om de druk af te houden", aldus Imke Courtois in De Zondag. "Je kan je bij de fans maar beter indekken als het ook volgend jaar niet lukt."

Tijd kopen

Maar daar is Jacques Sys het niet mee eens: "Ze kopen tijd, maar ik zie nog steeds geen plan. Zoveel heeft Vercauteren toch ook nog niet neergezet?"

"Of hij al tevreden is dat hij twaalf jaar na een nooit verteerd ontslag glorieus is kunnen terugkeren? Dat weet ik niet, maar hij lijkt mij een verbitterd man."