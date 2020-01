"Opnieuw dezelfde individuele fouten" en "We gooien 45 minuten weg, maar ..."

De tweede helft van Union Sint-Gillis tegen OH Leuven? Die was ronduit indrukwekkend. Maar het leverde uiteindelijk - met dank aan Perbet - helemaal niks op.

"Onze tweede helft was heel erg goed, maar in de eerste helft waren we gewoon niet op de afspraak", vond coach Thomas Christiansen. "Het is niet de eerste keer dat we dit soort zaken tegenkomen, met spelers die gewoon vrijstaan bij onze tegendoelpunten."

Jeugdfoutjes

"Op zo'n manier kunnen we geen helften blijven weggooien. Alweer zijn het individuele fouten, jeugdfoutjes die we maken bij de tegengoals. Met alle kansen die we hadden, verdienden we gewoon te winnen en dan is dit een geweldige opdoffer."

"We moeten het positieve van de tweede helft onthouden, maar het doet natuurlijk heel veel pijn om op deze manier te verliezen", aldus ook Roman Ferber. Die miste in het slot nog dé kans op de 3-3: "Heel spijtig dat ik die bal overkopte, maar we hebben wel veel kansen weten te ontwikkelen na de pauze. Daarop moeten we verderbouwen."