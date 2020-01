Ploegmaats zijn gedrag Lamkel Zé ook beu: "Aandacht voor iemand die er geen hoeft te krijgen"

De winterstage van Antwerp verliep voorspoedig. En toch gaat het achteraf opnieuw over één man. Tot onvreugde van zowat de hele spelersgroep: "Dit moeten we intern bespreken, want dit kan niet langer."

De manier waarop Didier Lamkel Zé er deze week op training de kantjes afliep had al voor wat wrevel gezorgd, de rode kaart in een oefenwedstrijd was een zoveelste kwalijke zaak voor de Kameroener. De fans kunnen er niet meer mee lachen, Bölöni kan er niet meer mee lachen en ook de ploegmaats zijn het beu.

Intern aanpakken

"Het gaat opnieuw over iemand die die aandacht helemaal niet verdient", is Wesley Hoedt kristalhelder tegen Sporza. "Dit moet opgelost worden, zo kan het inderdaad niet verder. Het hoort niet thuis op een voetbalveld, al helemaal niet in een oefenmatch."

"Als we daar nu aandacht aan blijven schenken, dan staat Lamkel Zé opnieuw in de spotlights. En dat verdient hij niet." Een mening die ook werd gedeeld door Steven Defour: "Het wordt tijd dat we dit intern gaan aanpakken."