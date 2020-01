Verhaeghe duidelijk na lijdensweg van veertien jaar: "Moeten hier dringend iets aan veranderen"

Club Brugge maakte deze week bekend dat het plannen heeft om naast het huidige Jan Breydelstadion een nieuwe voetbaltempel te bouwen, die er tegen 2022-2023 moet staan. Voorzitter Bart Verhaeghe gaf wat meer duiding op zondagmiddag.

Verhaeghe was te gast in De Zevende Dag en legde er de noodzaak uit van het nieuwe stadion: "Het was een kwestie van volharden en verantwoordelijkheid nemen. Geen actie ondernemen zou het enkel erger maken."

Wetgeving aanpassen

"In een mensenleven zit je na veertien jaar al in je humaniora en heb je je plechtige communie al gedaan. Dat is heel lang - zeker als je het vergelijkt met landen rondom ons. Daar moeten we dringend iets aan doen", aldus Verhaeghe.

"We hebben een systeem in België waarbij we de macht geven aan het ik, aan het individu. Kijk in Nederland: daar is in Rotterdam op twintig jaar tijd een nieuwe stad gerealiseerd, bij ons is dat absoluut niet gebeurd. We moeten dit doorbreken en doen wat Duitsers en Nederlanders doen en onze wetgeving aanpassen."