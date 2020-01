Anderlecht traint zonder spits in de aanloop naar clash met Brugge, Roofe wordt gespaard

Zondag staat de altijd beladen topper tussen Anderlecht en Club Brugge op het programma en voor de thuisploeg is het meer dan ooit van moeten. Maar net nu kampt de ploeg met een groot spitsenprobleem.

Het spitsenprobleem van Anderlecht houdt niet in dat er geen scorende spitsen zijn, er zijn simpelweg geen fitte spitsen. Van Landry Dimata is het niet geweten of hij dit seizoen nog in actie zal treden, Thelin is net verhuurd en Kemar Roofe is geblesseerd.

Gelukkig voor Anderlecht valt de blessure van Roofe mee. Volgens Het Laatste Nieuws geraakt de Engelse spits tijdig fit voor het treffen met Club Brugge, maar de voorbereiding op de match zal niet ideaal zijn.

Door de kuitblessure die Roofe opliep in de oefenwedstrijd tegen Livingstone kan hij de komende dagen niet voluit mee trainen met de groep. Frank Vercauteren moet het dus op training doen zonder echte centrumspits. Hij zou ook een beroep kunnen doen op Antoine Colassin, maar die speelde nog geen minuut op het hoogste niveau.