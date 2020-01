'Money Money Money League': Engeland boven, comeback van de Lage Landen en vergane glorie AC Milan

Elk jaar publiceert financieel adviesorgaan Deloitte haar 'Money League', een lijst met daarin de voetbalclubs die de hoogste omzet draaiden. Nadere inspectie van de lijst staat leverde enkele interessante bevindingen op.

Ondanks de wissel van de macht blijft een Spaanse club de meeste omzet draaien. Barcelona stootte Real Madrid van de troon, maar de aartsrivalen blijven wel nummer 1 en 2. Voor de rest is het 'Engeland boven' in de top-30.

Engeland boven

In de publicatie van 2018 werd de Money League nog aangevoerd door Manchester United. Nu staan de Red Devils op de derde plaats en over het algemeen zijn de Engelse club alomtegenwoordig in de lijst. In de top-30 alleen al zien we elf Engelse vlaggetjes.

Dus niet alleen de topclubs die al jaren voor de Champions League plaatsen spelen vinden we terug, ook: Crystal Palace (30), Wolves (25), Leicester (22), Everton (19) en West Ham (18).

Shift in (Noord-)Londen

Dat brengt ons naadloos bij de volgende bemerking. Van de elf Engelse clubs in de top-30, hebben er vijf hun thuisbasis in Londen: Tottenham, Chelsea, Arsenal, West Ham en Crystal Palace.

Tottenham liet in de editie van dit jaar haar hoogte notering ooit optekenen. Het is overigens ook de eerste keer dat de Spurs (521,1 M) stadsrivalen Chelsea (513,1 M) en Arsenal (445,6 M) aftroeven.

Lage Landen

Het succes in de Champions League zal er grotendeels voor iets tussen zitten, want Ajax is terug van weggeweest. Tussen 2012 en 2014 vertoefde het even tussen de rijkste clubs van de wereld en nu maken de Amsterdammers na zes jaar een comeback. Van Belgische clubs is er geen spoor.

Stijgende lijn

Over het seizoen 2018/19 klokten de clubs uit de top-20 af op een totale inkomstenstroom van 9,3 miljard euro. Dat is een stijging van 11% in vergelijking met vorig jaar en een stijging van 8,1 miljard euro in vergelijking met het seizoen 1996/97.

Vergane glorie

14 jaar geleden prijkte AC Milan nog op de derde plaats in het lijstje en moest het met een omzet van 234 miljoen euro enkele Manchester United en (246,4M) en Real Madrid (275,7M) voor zich dulden. Na het seizoen 2017/18 stond Milan op de 18e plaats, nu zijn de Rossoneri weggezakt naar de 21e plaats en is de omzet (206,3M) lager dan in de editie van 2006.