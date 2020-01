Transfernieuws en Transfergeruchten 14/01: Boffin

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Ruud Boffin is in beeld bij Standard

Op 17-jarige leeftijd verliet doelman Ruud Boffin de jeugd van Racing Genk voor die van PSV. Sindsdien keepte hij nog in Engeland en Turkije, maar nooit nog in België. Daar kan echter weldra verandering in komen, want een Belgische club toont interesse. (Lees meer)