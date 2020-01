Gaat 32-jarige Belgische doelman Boffin voor het eerst in ons land aan de slag? 'G5-club toont interesse'

Op 17-jarige leeftijd verliet doelman Ruud Boffin de jeugd van Racing Genk voor die van PSV. Sindsdien keepte hij nog in Engeland en Turkije, maar nooit nog in België. Daar kan echter weldra verandering in komen, want een Belgische club toont interesse.

Standard zoekt naar een oplossing voor de overbodige Milinkovic-Savic. De Servische doelman weet dat hij mag vertrekken, maar hij kan pas effectief weg als Torino hem aan een andere club kan verhuren. Standard heeft al wel een potentiële vervanger op het oog en dat is Ruud Boffin. Volgens Het Laatste Nieuws denkt Standard aan de 32-jarige Belg als nieuwe concurrent voor de jonge Arnaud Bodart. Boffin is al sinds 2012 in Turkije aan de slag, maar geraakte bij Antalyaspor op de bank verzeild. Hij wil uiteraard graag weer spelen en een transfer kan hem daarbij helpen. Bovendien zijn er volgens HLN betalingsproblemen bij Antalya. Én er moet natuurlijk eerst een oplossing gevonden worden omtrent Milinkovic-Savic...