Brussels burgemeester ook in Raad van Bestuur Anderlecht: "Anderlecht heeft andere prioriteiten dan nieuw stadion"

Anderlecht - en vooral Marc Coucke - wil graag de banden met de gemeente Anderlecht en de Stad Brussel aanhalen. Die zijn wat verwaterd na vele mislukte pogingen om een nieuw stadion te bouwen. In die optiek moet ook de intrede van Brussels burgemeester Philippe Close gezien worden.

Close wordt onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur van Anderlecht. De uitstraling van Anderlecht heeft immers ook invloed op de uitstraling van Brussel. Anderlecht is één van de vaandeldragers van de hoofdstad en heeft jarenlang een positief imago verspreid. Burgemeester Close wil daar dan ook actief aan meewerken.

Dat het makkelijk is dat de burgemeester een link heeft met de club indien er gesproken moet worden over een nieuw stadion, is daarbij een meevaller. "Maar Anderlecht heeft op dit moment andere prioriteiten dan een nieuw stadion, nietwaar?", counterde de nieuwe CEO, Karel Van Eetvelt, onze vraag.