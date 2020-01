Vanaken vanavond aan de haal met een tweede? "Ik vind dat ik beter was dan in 2018"

Hans Vanaken kan vanavond toetreden tot het eliteclubje dat twee keer na elkaar de Gouden Schoen won: Paul Van Himst, Wilfried Van Moer en Jan Ceulemans. "Als ik win, ga ik zeggen dat ik er drie wil", geeft hij nu al toe.

Vanaken is duidelijk gebrand op de Gouden Schoen. "Ik wil er zoveel mogelijk. Stel dat ik nu opnieuw win, en we zitten donderdagochtend weer samen te ontbijten, dan ga ik zeggen dat ik er ook een derde wil. Het is nú dat het moet gebeuren, hé", klinkt het in HLN.

Ik heb die vloek doorbroken

"Weet je wat ik zo mooi vind? Dat ik die zogezegde vloek heb kunnen doorbreken. Dat ik in 2019 heb kunnen bevestigen. Bij veel winnaars liep het in het jaar na hun Gouden Schoen wat minder. Ook omdat het verwachtingspatroon een stuk hoger kwam te liggen. Wel, ik stond er ook in 2019. Meer nog, ik vond mezelf beter spelen dan in 2018, toen we weliswaar kampioen werden en mijn statistieken beter waren."

Vanaken weet dat hij nu zijn topjaren bereikt heeft. "Het afgelopen jaar heb ik verdedigend nog meer werk opgeknapt, ben ik nog slimmer geworden en heb ik ook qua leiding geven stappen gezet. Ik heb altijd geprobeerd om met mijn voetballende kwaliteiten respect af te dwingen, maar nu babbel ik ook meer. Zowel op het veld als in de kleedkamer."