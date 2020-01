'Inter zet alles op alles voor Italiaanse titel en plukt voormalig Gouden Bal weg bij Real Madrid'

Vertrekt Luka Modric met onmiddellijke ingang bij Real Madrid? De Kroatische middenvelder staat op het punt om richting Italië te verkassen.

Luka Modric flirtte afgelopen zomer al nadrukkelijk met Internationale FC, maar uiteindelijk stak Real Madrid een stokje voor de transfer. Maar volgens Don Balon is uitstel bij deze geen afstel.

Het contract van Modric op Santiago Bernabeu loopt in juni af. De Koninklijke hoopt nog iets te verdienen aan de middenvelder door hem te laten gaan. Voor Inter is hij dan weer een extra troef in de titelstrijd.