Lefevere legt uit wat hij voor Anderlecht kan betekenen: "Ik kan iets vertellen over hoe je de neuzen in dezelfde richting krijgt"

Anderlecht heeft Patrick Lefevere weten te strikken. De meest succesvolle ploegmanager aller tijden is wel een verrassende keuze aangezien hij geen enkele link heeft met de club. Maar het project spreekt hem wel aan. "Al moeten ze niet verwachten dat ik alle 14 dagen in de tribune ga zitten."

Lefevere gaat naar eigen zeggen met een "helikopterview" naar Anderlecht kijken. Zijn voetbalkennis is zelfs beperkt. "Dat hoeft ook niet. Ik word onafhankelijk bestuurder. Dat wil zeggen dat ik voor de frisse blik van de buitenstaander moet zorgen. In de raad van bestuur van Deceuninck-Quick.Step zitten om die reden ook mensen uit andere disciplines: een advocaat, een gepensioneerde bankier, een uitgever...", legt hij uit in HLN.

Zijn expertise moet dan ook vooral op organisatorisch vlak bekeken worden. "Ik ga ook niet zeggen welke transfers ze moeten doen, want daar weet ik totaal niks van. Maar ik heb wel ervaring met hoe je een bedrijf runt en hoe je een structuur neerzet. Ik heb 80 mensen in dienst, bij Anderlecht werken er 200. Dat is een stuk meer, maar er zullen zeker parallellen zijn."

Wolfpack

"Ik houd van korte lijnen, maar ik ga die niet zelf uitzetten. Dat is de taak van de CEO. Ik kan wel iets vertellen over hoe je de neuzen in dezelfde richting krijgt. Onze slogan destijds bij Mapei was 'Vincere Insieme' (samen winnen, red.), vandaag zijn we 'The Wolfpack'. Mensen rond een bepaalde filosofie schragen, is altijd de kracht geweest van de teams die ik geleid heb. En ik hou van winnaars."