Blijft Nacer Chadli bij Anderlecht? "Dan beslis ik"

Het eerste seizoen in België had Nacer Chadli zich misschien wel anders voorgesteld. De Rode Duivel kent met Anderlecht een moeilijk seizoen en dat kan wel eens nefast zijn voor het aankomende EK.

Maar Chadli (30) wil zich daar (nog) niet druk om maken. "Je bent pas zeker van de selectie wanneer je bij de 23 namen bent van de bondscoach. Het is wel aan mij om te tonen dat ik bij die 23 hoor", zegt Chadli aan Het Nieuwsblad.

"Maar ik wil mezelf geen druk opleggen. Ik hoop dat de tijd van blessures ook voorbij is, al moet ik wel hout vasthouden. Als je denkt dat je niets kan overkomen, dan sta je plots aan de kant. Maar ik blijf me focussen op mezelf en om Play-off 1 te halen. Een speler moet altijd het maximum uit zichzelf halen."

Het is ook nog niet zeker of Chadli volgend jaar nog in België zal rondlopen. "Ik bekijk de opties pas na het seizoen. Misschien keer ik terug naar Monaco want daar is ook het één en ander veranderd. Mijn keuze zal vallen net voor of na het EK."