Gouden Schoen Hans Vanaken spreekt over Kompany, Mbokani en zijn carrière en laat fans Club Brugge dromen

Hans Vanaken is de nieuwe (en de oude) Gouden Schoen. Op een persconferentie in het oefencentrum van Club Brugge heeft de Gouden Schoen wat meer duiding gegeven.

"Of ik goed geslapen heb? Het was een korte, maar krachtige nacht", opende Hans Vanaken de debatten tegenover de talrijk opgekomen pers in het oefencentrum van blauw-zwart.

"Dit is heel leuk. Het is even genieten, maar de focus zal snel op de belangrijke wedstrijd van zondag staan. Het was leuk om die prijs uit handen van Vincent Kompany te mogen ontvangen. Ik heb veel respect voor hem en hij betekende al veel voor het Belgisch voetbal, maar zondag zal dat even weggaan."

Mbokani en carrière

Het was dit jaar wel spannender met Dieumerci Mbokani: "We hebben het allebei goed gedaan en we mogen allebei trots zijn. Er zijn verschillen tussen ons, het werd nipt en ik ben blij dat het in mijn voordeel is uitgedraaid."

Rest de vraag: wat met zijn toekomst? "Op papier is de Bundesliga misschien de beste competitie voor mij, maar ik heb geen bepaalde club in mijn hoofd. Ook een subtopper in Italië, Engeland of Spanje zou interessant kunnen zijn. Mijn hele carrière hier blijven of een transfer? Dat is moeilijk. Ik wil alles uit mijn carrière halen, maar ik ben supergelukkig in Brugge. Hier kan ik prijzen pakken, individueel en met de ploeg."