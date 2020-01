Sportieve baas van Anderlecht heeft duidelijk doel voor ogen: "Dan staan we weer voor Club Brugge"

Dit weekend begint de Jupiler Pro League weer en voor Anderlecht betekent dat meteen vol aan de bak gaan. In het Lotto Park ontvangt Paars-Wit Club Brugge, het team dat hen eerder in de Croky Cup al met het schaamrood op de wangen het terrein deed verlaten.

In de competitie is de voorsprong van leider Club Brugge al uitgegroeid tot enkele straatlengtes en ook extra-sportief ziet het ernaar uit dat Club Anderlecht aan het voorbijsteken is. Maar sportief directeur van Anderlecht, Michael Verschueren, wil daar niet van weten.

"We letten erop dat de kloof niet zal groter worden. Ik heb veel respect voor Club Brugge, maar maak niet zo'n zorgen dat we op termijn definitief zullen achter blijven. We zijn en blijven ambitieus. Deze club heeft een gigantische traditie en met een degelijk plan dat goed uitgevoerd zal worden", vertelde Verschueren hoopvol bij Hoogvliegers op Play Sports.

De kans is groot dat Blauw-Zwart dit seizoen de titel pakt en Anderlecht (net als vorig seizoen) met legen hande achterblijft. "Daar wil ik niet te veel aan denken. Iedereen binnen de club vertrekt met de gedachte dat wij dé club van België zijn. Die rol lossen, dat is iets tijdelijk. Binnen twee jaar staan we opnieuw voor Club."