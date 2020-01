'Doelman van het Jaar' Mignolet "Dit betekent meer dan de Champions League" en "Of ik volgend jaar kandidaat ben voor de Gouden Schoen?"

Simon Mignolet kroonde zich woensdagavond op basis van één stemronde tot 'Doelman van het Jaar'. De blauw-zwarte doelman was erg blij met de prijs.

“Ik draag deze trofee graag op aan mijn ploegmaats”, vertelde Mignolet achteraf. “Zonder hen had ik al die clean sheets niet gehaald. Het is dankzij de ploeg dat ik niet veel ballen heb moeten pakken: zij maken mijn leven gemakkelijk. Elke individuele prijs is geweldig. Zeker als je die in minder dan zes maanden tijd hebt verdiend."

Mignolet werd niet enkel verkozen tot ‘Doelman van het Jaar’, maar eindigde ook als zesde in de algemene ranking van de Gouden Schoen. Als doelman én op basis van één stemronde.

“Dat maakt mij heel fier. Of ik volgend jaar een kandidaat zal zijn voor De Gouden Schoen? De weg is nog lang en het zal er uiteraard van afhangen hoe ik dit jaar zal spelen.”

"De Champions League winnen is fantastisch, maar zo'n individuele prijs betekent toch iets meer. De volgende stap is nu de beker én de competitie winnen met Club. En dan zien we wel wat De Gouden Schoen van volgend jaar zal brengen."