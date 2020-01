🎥 Hoe zou het zijn met... Sergej Milinkovic-Savic? Wereldkampioen die moeilijk op gang kwam

Hoe zou het zijn met... Sergej Milinkovic-Savic? De Serviër werd geboren in het Spaanse Leida, maar koos toch voor de Servische nationale ploeg. Op zijn 24e heeft hij al wat trofeeën verzameld waaronder ook een wereldtitel.

Sergej Milinkovic-Savic (24) kwam in juli 2014 in België terecht. De Spaanse Serviër tekende voor een transferbedrag van één miljoen bij Racing Genk, dat hem overnam van het Servische Vojvodina. Bij die club maakte de Servische middenvelder zijn debuut op het hoogste niveau. Hij was achttien jaar op dat moment.

Na zijn eerste jaar als prof trok hij onmiddellijk naar Racing Genk. Toenmalig technisch directeur Gunter Jacob zei dit over zijn aanwinst: "Sergej is een lopende middenvelder die geregeld zijn goaltje meepikt. We volgen momenteel ook nog zijn broer Vanja die doelman is."

Maar de eerste periode kreeg Milinkovic-Savic weinig speelminuten onder Peter Maes. Het was pas in december 2014 dat de Serviër zijn eerste basisplek kreeg nadat hij ook enkele wedstrijden in de tribune vertoefde. Sindsdien is hij niet meer uit de ploeg gegaan en begon hij zijn kunnen te tonen aan het grote publiek. Vooral zijn traptechiek viel op.

Zijn prestaties bleven ook niet onopgemerkt door zijn land. In 2015 -wanneer hij zijn plek op het Genkse middenveld bevestigde- trok hij met de Servische U20 naar het wereldkampioenschap in Nieuw-Zeeland. Daar veroverde hij na de Europese titel in 2013 dan ook de wereldtitel door in de finale het Brazilië van Andreas Pereira te kloppen.

Mede door zijn uitstekende prestaties op dat WK kreeg hij enorm veel buitenlandse aandacht. Het was dan ook Lazio dat de middenvelder, die op dat moment de nieuwe Matic werd genoemd, van Genk overkocht voor een bedrag rond de tien miljoen euro.

In zijn eerste seizoen bij de Romeinen belandde Milinkovic-Savic meteen in de basis onder coach Stefano Pioli. Daar speelde hij samen met onder meer Wesley Hoedt (Antwerp), Lucas Biglia (ex-Anderlecht) en Miroslav Klose. Daar presteerde hij meteen naar behoren, maar was het vooral lang wachten op topprestaties. Die kwamen er pas meestal na de winterstop en enkele supporters hadden het dan ook niet voor hun Serviër.

Pijnlijk spandoek voorafgaand aan de wedstrijd tussen Lazio en Fiorentina, naar aanleiding van de matige optredens van Sergej Milinkovic-Savic en Luis Alberto: 'Jullie zijn neptalenten en alleen maar uit op geld.' #LazioFiorentina pic.twitter.com/2e5TQYvH1B — Wesley Victor Mak (@WesleyVictorM) October 7, 2018

Vorig jaar kwam Sergej Milinkovic-Savic pas echt los na speelronde 17. Ook nu lijkt de Serviër van Lazio pas halverwege het seizoen eindelijk weer in vorm te raken: twee goals in zijn laatste drie duels. https://t.co/ErNuBKGZ9J — Wesley Victor Mak (@WesleyVictorM) December 29, 2018

Toch is Milinkovic één van de meest gegeerde spelers uit de Serie A. In de zomer van 2018 stond er een prijs van honderd miljoen op zijn hoofd en wilden enkele topclubs van hem zelfs de tweede duurste speler maken. Manchester United had een bod klaar van 107 miljoen euro. PSG had zelfs 170 miljoen euro veil voor de middenvelder. Ook Real Madrid ging dik over de honderd miljoen.

En toch bleef Milinkovic-Savic in Rome. "De geruchten kloppen inderdaad, maar ik ben blij bij Lazio", vertelde hij in de media. En zo bleef hij dus bij Lazio nadat hij er de Coppa Italia won.

En na opnieuw enkele topprestaties gonst het opnieuw van de geruchten omtrent de 24-jarige broer van Standard-doelman Vanja. Zo staat hij in de belangstelling van Chelsea en Manchester United. Inter zou zelfs al concrete interesse hebben getoond in hem. En nog enkele teams zouden hem op het lijstje hebben staan.

Chelsea have revived interest in Lazio midfielder Sergey Milinkovic-Savic. The Blues sent scouts to watch the Serb against Napoli last weekend.



{Gazzetta dello Sport} pic.twitter.com/kKCVnE7olu — Vince™ (@Blue_Footy) January 15, 2020

Manchester City, Liverpool and Spurs had scouts present for Lazio's recent win over Genoa to watch midfielder Sergej Milinkovic-Savic (23). [Mirror] pic.twitter.com/BuQzt9OESp — City Watch (@City_Watch) September 30, 2018

Want deze jaargang heeft Milinkovic-Savic nog bijna geen enkele minuut gemist en is hij één van de grote mannen op het Romeinse middenveld. Zo zijn de splijtende passes nog steeds een groot kenmerk van hem en heeft hij al drie goals en vijf assists op de teller staan. Al is het vooral het verdedigende werk dat ze in Italië graag van hem zien. Benieuwd waar dit verhaal (binnenkort?) verdergaat.