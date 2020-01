Exclusief: Poulain vertelt over zijn vertrek bij Kayserispor en een terugkeer naar België

Benoit Poulain ruilde afgelopen zomer Club Brugge voor Kayserispor. Onlangs liet hij zijn contract verbreken in Turkije.

De centrale verdediger is dus een vrije vogel. Hij vertelde ons nu waarom hij vertrok uit Turkije: “Kayserispor werd erg slecht gerund. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Verschillende coaches, verschillende voorzitters, … en dat allemaal op zes maanden tijd.”

“Bovendien weigerde de club bepaalde spelers uit te betalen: vooral spelers die niet in de basis stonden dan. Ik speelde altijd en had daar dus geen last van, maar dat was uiteraard niet goed voor de teamspirit.”

Poulain is intussen 32 en kan tekenen waar hij wil. Hij vertoeft momenteel in België, in de buurt van Waregem. Zien we hem snel terug op de Belgische velden? “Dat zal afhangen van de aanbiedingen die binnenlopen. We zullen wel zien.”