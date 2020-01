Vercauteren over inkomende transfers en over beschikbaarheid van zijn enige overgebleven spits

Zoals in een eerder artikel al aangegeven, was Frank Vercauteren wat kort van stof op zijn persconferentie. Misschien dat het ontbreken van een echte spits zondag hem wel wat op de maag lag.

De kans dat Kemar Roofe in actie kan komen, is intussen wel bijzonder klein geworden. De aanvaller trainde ook vrijdag niet mee en ondergaat zaterdag een laatste test. De kans dat die positief is, is bijna onbestaande. "We gaan niet zagen over wat we niet hebben, maar het oplossen met wat we wel hebben", zei Vercauteren.

Dan was er nog het nieuws dat Thomas Didillon niet wou op de bank zitten. Vercauteren wou weten wie dat geschreven had en weerlegde dat. Didillon zal waarschijnlijk wel op de bank zitten, maar wel nadat Vercauteren op hem ingepraat had. We kregen immers inderdaad ook te horen dat de Fransman nog weinig zin had.

En die nieuwe spits?

Bakkali heeft deze week niet getraind, mogelijk komt Nasri wel in aanmerking voor een plaats op de bank. "We zullen morgen zien of hij beschikbaar is", wou Vercauteren daar niet te veel over kwijt.

Anderlecht kan dus zeker nog een spits gebruiken, maar wanneer die gaat komen... "We zijn het hele jaar door bezig met versterkingen. Ik ben daar niet mee bezig tot ze hier zijn en tot ze inzetbaar zijn. Er gaan er nog komen en er gaan er nog vertrekken. Zolang die spits hier niet is, kan ik er niks over zeggen."