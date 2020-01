'Minstens zes topteams willen Thomas Meunier wegkapen uit Parijs'

Thomas Meunier is op 30 juni einde contract bij PSG en tot op heden is er nog geen sprake van een contractverlenging. En dat heeft de Europese top gezien, want quasi iedereen heeft wel trek in de Rode Duivel.

Thomas Meunier vertrok in de zomer van 2016 van Club Brugge naar PSG, waar hij zich in de belangstelling speelde van de hele Europese top. Ondertussen is hij ook een onmisbare pion in het raderwerk van bondscoach Roberto Martinez geworden. Heel veel interesse Deze zomer is hij einde contract in de Franse hoofdstad en dus wordt de rechtsachter nu al het hof gemaakt door heel wat clubs. Bayern München leek al een streepje voor te hebben volgens sommige bronnen, maar er zijn heel wat mooie kapers op de kust. Juventus en Internazionale zien wel wat in Meunier, terwijl vanuit Engeland drie clubs meer dan interesse tonen - daarbij ook onder meer Manchester United. Dat weet BILD alvast te melden.