'Xian Emmers gaat Waasland-Beveren alweer verlaten en keert terug naar Italië'

Afgelopen zomer plukte Waasland-Beveren Xian Emmers weg bij Inter Milaan. De talentvolle middenvelder kwam over op uitleenbasis met een aankoopoptie. De transfer zorgde voor heel wat verwachtingen, maar die werden niet ingelost.

Volgens de Italiaanse transferexpert Gianluca Di Marzio staat Xian Emmers namelijk op het punt om terug te keren naar Italië. Hij staat in de belangstelling van Livorno en Trapani, twee clubs uit de Italiaanse tweede klasse. De clubs kunnen wel wat versterking gebruiken want Trapani staat voorlaatste en Livorno laatste.

Emmers kwam bij Waasland-Beveren in totaal tot negen wedstrijden waarin hij goed was voor een doelpunt en een assist. Hij kwam al sinds 2 november (1-2 nederlaag tegen SV Zulte Waregem) niet meer in actie.

Oméonga

Naast Xian Emmers lijkt er nog een jonge landgenoot met een verleden in Italië de Jupiler Pro League weer te verlaten. Afgelopen zomer huurde Cercle Brugge Stéphane Oméonga van Genoa, maar ook bij de belofte-international kwam het er niet uit. Na drie wedstrijden voor Cercle staat Oméonga in de belangstelling van Livorno en Cosenza Calcio.