Hij is ondertussen 36, maar nog absoluut niet versleten: "Ben er nog steeds, voetbal blijft mijn passie"

In de heenwedstrijd scoorde hij een belangrijk doelpunt op Sclessin, ook thuis tegen Standard scoorde hij twee keer. "Jammer dat het niets opleverde en zij alsnog de 2-3 maakten", sakkerde Igor De Camargo achteraf.

"Er had veel meer ingezeten", besefte De Camargo na de 2-3 nederlaag. "We stonden goed in de eerste helft en speelden ook goed in de tweede helft. We komen twee keer terug van een achterstand, maar in het slot valt dan toch nog die 2-3. Jammer, er zat echt veel meer in."

Ik blijf me goed verzorgen, want wil zolang mogelijk voetballen

"We moeten ons optrekken aan het positieve en dat is dat ons spel goed was. Het komt er nu de volgende wedstrijden op aan om dat ook om te zetten in puntengewin. Dat ik zelf twee keer kon scoren? Dat doet deugd, maar het levert niks op."

Toch zit De Camargo ook dit seizoen alweer aan acht doelpunten: "Ik ben er nog steeds hé", aldus de 36-jarige aanvaller. "Ik verzorg me goed, want ik wil zo lang mogelijk blijven voetballen. Het is en blijft mijn passie, mijn liefde."