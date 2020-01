STVV-aanvaller na zege tegen Kortrijk: "Nooit het gevoel gehad dat we in de problemen kwamen"

Sint-Truiden won zaterdagavond met 2-0 van KV Kortrijk. Na een schabouwelijke eerste helft, waren de Kanaries heer en meester na de pauze.

Jordan Botaka was uiteraard tevreden met de driepunter. “Voor onze eerste wedstrijd onder de nieuwe coach was dit zeker niet slecht”, besefte hij.

“We waren het grootste deel van de wedstrijd dominant. Ik had nooit het gevoel dat we in de problemen kwamen. Over het algemeen ben ik tevreden, al creëerden we misschien wel niet genoeg.”

“Onze eerste twintig minuten van de tweede helft waren prima. We profiteerden van de vermoeidheid die er bij Kortrijk insloop. We zochten de gaatjes en hebben die ook gevonden. We tankten steeds meer vertrouwen en veroverden de bal steeds hoger. Met die twee goals als gevolg.”