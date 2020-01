Waasland-Beveren feest: "En nu proberen iets zeldzaams te bereiken"

Waasland-Beveren heeft de opmars ingezet. Met een negen op negen uit de drie laatste matchen hebben ze een respectabele afstand gecreëerd tussen hen en Cercle Brugge. "Volgende week tegen Eupen voor 12 op 12", lachte Jur Schryvers.

Het gelach uit de bezoekende kleedkamer verraadde de gemoedstoestand bij de spelers. Het contrast met de stilte uit de vestiaire van KV Oostende was enorm. "Het voetbal was misschien niet zo goed, maar we gaan op ons elan door. We hebben de nul gehouden en drie punten gepakt. Natuurlijk konden we de hele wedstrijd bouwen op die vroege goal", knikte hij.

Voor beide ploegen was het een levensbelangrijke match, maar Waasland-Beveren gooide er lijf en leden voor. "Pirard speelde een fantastische match en onze verdedigers haalden al die lange ballen eruit", grijnsde hij. "De druk was enorm, maar we zijn er goed mee omgegaan."

Na Standard en STVV moest Oostende eraan geloven. Volgende week wacht Eupen en daar kunnen ze zelfs de redding quasi veilig stellen. "9 op 9 is zeldzaam in de geschiedenis van Waasland-Beveren", beseft Schryvers. "Maar nu gaan we voor iets nog zeldzamer: 12 op 12."