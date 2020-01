Hendrik Van Crombrugge legt uit dat er nog werk aan de winkel is voor de jonge spelers van Anderlecht: "Ze moeten leren wat verliezen is"

Hendrik Van Crombrugge is dit seizoen één van de lichtpunten bij Anderlecht. De ex-doelman van Eupen doet het goed en hij heeft al aanbiedingen gehad van buitenlandse clubs zoals Ajax en Schalke 04. Toch lijkt hij niet snel te vertrekken.

De doelman geeft meer uitleg in een interview bij Het Laatste Nieuws. "Vincent Kompany is niet snel bang. Er zijn ploegen geïnteresseerd, maar ik wil nu niet uit dit verhaal stappen. Ik focus mij op het sportieve en ben niet echt bezig met de geruchten."

Van Crombrugge legt wel duidelijk uit dat hij geen zin heeft om in play-off 2 te spelen. "Ik heb het ook aan de jongens gezegd. Ik heb het met Eupen genoeg gedaan en het is niet leuk. Het is moeilijk om je dan op te laden. Op Anderlecht kennen ze play-off 2 echter niet en we moeten het zo proberen te houden."

De Rode Duivel geeft ook nog een tip mee voor de jonge spelers van Anderlecht. "Binnen de club gaan ze het niet graag lezen, maar de jonge spelers moeten leren wat verliezen is. Ze zijn gewoon van altijd te winnen in de jeugdreeksen, waardoor ze nu misschien iets sneller panikeren bij een achterstand."