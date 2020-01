🎥 De Ideale Wereld maakt Anderlecht helemaal af: "Ereterras vol opportunisten" en "Na Coucke 2,5 jaar geleden pakte niemand nog iemand in snelheid bij paars-wit"

RSC Anderlecht begint 2020 meteen met een knallend duel tegen Club Brugge. Op zoek naar (wie weet) play-off 1 en vooral een betere toekomst. In De Ideale Wereld werden ze deze week met de grond gelijk gemaakt.

Jan-Jaap van der Wal nam het woord bij aanvang van De Ideale Wereld en maakte Anderlecht in het satirische nieuwsprogramma werkelijk met de grond gelijk.

Kompany kwam, zag en ... speelde heel vaak 0-0 gelijk

"Anderlecht is de trotse nummer 9 van de Jupiler Pro League, ja hoor, best hoog. Waar normale clubs in de winterperiode nieuwe spelers aantrekken heeft Anderlecht vier nieuwe, oude mannen binnengehaald om de club nog meer te structureren", klonk het.

Alles is terug te brengen op het moment toen Coucke de club in handen nam, ondanks bepaalde kapers op de kust – waaronder Vandenhaute: “Coucke heeft 2,5 jaar geleden iedereen in snelheid gepakt”, aldus Peter Vandenbempt daarover. Waarop Van der Wal scherp: “Het is ook de laatste keer geweest dat er bij Anderlecht iemand was die iemand anders in snelheid kon pakken.”

"En toen kwam Vincent Kompany terug om speler en trainer te worden. Hij kwam terug, en hoe! Hij kwam, hij zag en hij speelde erg vaak 0-0 gelijk. En nu is het project Anderlecht pas helemaal af, want daar is Karel Van Eetvelt!"

"Was het niet Karel Van Eetvelt die twee weken geleden nog een politieke beweging wilde opstarten en een boodschap had voor de politiek dat aan damage control doen omdat het anders loopt dan verwacht. Maar als een voetbalclub dat gaat doen, dan is het blijkbaar geen enkel probleem."

Ereterras van opportunisten

Ook coach Frankie Vercauteren, die het had over de verbeterde communicatie, de organisatie, de intensiteit kreeg ervan langs: "Je hoort de fans ook zingen ‘Sta op voor de bedrijfsstructuur’ of spandoeken maken over meer likes voor de instagrampagina."

"Je kan een heel ereterras vullen met opportunisten met een midlifecrisis, maar het gaat over wat er in de kleedkamer en op het veld zal gebeuren. Er is nog een lange weg te gaan …"