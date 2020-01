Charleroi verliest twee punten na blunder Penneteau: "Hij heeft al zoveel punten voor ons gepakt"

Charleroi kon niet winnen op het veld van Eupen. Na een blunder van doelman Penneteau eindigde de wedstrijd op 1-1. Daardoor sprong AA Gent over hen in het klassement.

Twee punten verloren? Charleroi had alles onder controle in de eerse helft, maar moest in de tweede vooral ondergaan. "We zijn ontgoocheld, want we wilden het jaar beginnen met een zege", aldus Massimo Bruno. "We hadden de kansen voor een tweede doelpunt. In de tweede helft duwde Eupen ons achteruit."

Maar zonder de fout van Penneteau was het waarschijnlijk wel goed afgelopen. "Dat gebeurt. Hij heeft al zoveel punten voor ons gewonnen... Dat is voetbal..."

Intussen is Charleroi wel al twaalf wedstrijden op rij ongeslagen. "We gaan er niet te veel aan denken. We moeten volgend weekend winnen thuis van KV Mechelen. Dat is een rechtstreekse concurrent voor play-off 1. We moeten revanche pakken voor de heenmatch."