Jess Thorup na eerste zege van AA Gent in 2020: "Mij tijdens de rust even kwaad gemaakt, maar we hebben ons goed herpakt"

Zaterdagavond opende AA Gent 2020 met een thuiszege tegen Moeskroen. De Buffalo's gaven een vroege voorsprong wel nog weg, maar in het slot van de wedstrijd scoorde Jonathan David nog twee keer.

Thorup gaf na de wedstrijd zijn analyse: "Na drie weken is het toch altijd wat onwennig. Je weet niet voor de volle 100 procent waar je staat. We begonnen goed met hoge druk en snel voetbal, maar na de 1-0 viel dat allemaal weg. Alsof we dachten dat het makkelijk ging worden." Aan de rust maakte Thorup zich dan ook even kwaad: "Ik heb niet geroepen, maar ik wilde de jongens toch even wakker schudden. We moesten echt meer brengen."

Na de 1-1 en met het inbrengen van Roman Bezus nam AA Gent wel opnieuw over: "Fysiek zijn we erg goed en dat hebben we in het laatste half uur van de partij laten zien. We hebben hard gewerkt en dat loonde uiteindelijk. Het draait om het winnen van de wedstrijden en ik ben blij dat dat gelukt is."