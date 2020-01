STVV-coach na debuut: "Dit is nog maar het begin"

Sint-Truiden won zaterdagavond met 2-0 van KV Kortrijk. Bij de Kanaries zat Milos Kostic voor het eerst op de bank als T1.

Kostic had de lat meteen erg hoog gelegd door bij zijn voorstelling te stellen dat STVV ‘met de juiste mentaliteit nog play-off 1 kon halen’. Niet dat we Sint-Truiden na de wedstrijd van zaterdag nog in de top zes zien belanden… maar een verdiende driepunter was het wel.

“Winnen is altijd leuk”, trapte Kostic achteraf een open deur in. “Het was een lastige wedstrijd, maar ik vond ons over negentig minuten bekeken wel de betere ploeg.”

“In de tweede helft hebben we Kortrijk meteen bij de keel gegrepen. De spelers hebben mijn plan perfect uitgevoerd. Je zag dat ze erg hongerig waren. Op deze prestatie kunnen we verder bouwen: dit is nog maar het begin.”