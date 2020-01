Dorian Dessoleil bekijkt het positief: "Een gewonnen punt"

Zaterdagavond geraakte Charleroi niet verder dan een gelijkspel (1-1) tegen Eupen. Misschien niet het verhoopte resultaat, al oogt de balans van Charleroi wel mooi: De Carolo's zijn intussen al twaalf wedstrijden ongeslagen.

"Je kan het bekijken als twee verloren punten, maar laat ons positief blijven en zeggen dat dit een gewonnen punt was. Als we er niet in slagen om een wedstrijd te winnen, moeten we ervoor zorgen dat we ze ook niet verliezen, en dat hebben we gedaan", aldus Dorian Dessoleil.

"Al is het inderdaad jammer dat we niet ons voetbal van de voorbij wedstrijden gebracht hebben. Vooral in de tweede helft zat er heel veel afval in onze opbouw. We kregen voldoende kansen om te scoren in de eerste helft, maar lieten dit na. Daar heeft Eupen van geprofiteerd."

Het was na een fout van Penneteau dat nieuweling Musona al na tien minuten voetbal zijn rekening voor Eupen kon openen."Het is niet Nicolas (Penneteau) die hier twee punten verliest, maar wel de ganse ploeg. We waren verbaasd dat Eupen zoveel druk kwam zetten na de pauze. Zonde dat dat tweede doelpunt niet meer viel, het zou ons bevrijd hebben", besluit de centrale verdediger van Charleroi.