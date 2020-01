Bongonda, voor wie het beste er nog zit aan te komen: "Erkenning? Ik heb al genoeg getoond wie de echte Bongonda is"

Theo Bongonda keert vanavond nog eens terug naar de Gaverbeek. Bij Zulte Waregem verdiende hij zijn transfer naar Genk. Maar daar moet hij het beste van zichzelf nog laten zien. De 24-jarige flankaanvaller mist wel wat respect in België.

Zo werd hij pas 30ste op de verkiezing van de Gouden Schoen. "Wat wil je dat ik zeg? Ik kan de mensen toch niet verplichten van mij te houden? Ik denk dat ik in België al genoeg getoond heb wie de echte Théo Bongonda is. Als dat niet genoeg is om de erkenning te krijgen die ik verdien, dan is het maar zo", zegt hij in HLN.

"Ik vind het wel vreemd dat ik die erkenning in Spanje en Turkije wél heb gekregen. In Turkije, bij Trabzonspor, was het bij momenten zelfs gênant hoezeer ik geadoreerd werd door de supporters. Hoewel ik weinig speelde. Ach, uiteindelijk zijn de meningen over een voetballer altijd verdeeld. Zelfs Messi en Ronaldo zijn niet onomstreden, waarom zou ik dat dan wel zijn."