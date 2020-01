KV Kortrijk-coach Vanderhaeghe: "Jammer dat deze groep pas wakker wordt als ze op achterstand komt"

KV Kortrijk ging zaterdagavond met 2-0 de boot in op het veld van Sint-Truiden. KVK kwam dramatisch uit de kleedkamer en betaalde dat cash.

De eerste helft was een maat voor niets, maar STVV kwam een stuk gretiger uit de kleedkamer. Kortrijk stond te slapen en incasseerde twee doelpunten op twintig minuten. Daarna schoten de Kerels wakker, maar scoren lukte niet meer.

“Sint-Truiden toonde vandaag meer honger”, vertelde Yves Vanderhaeghe achteraf. “Efficiëntie was vandaag de sleutel. We zijn slecht aan de tweede helft begonnen: daar verloren we de wedstrijd.”

“Ik denk dat we evenveel kansen creëerden als Sint-Truiden, maar scoren lukte niet. In het begin van het seizoen gingen onze kansen vlot binnen, de laatste maanden niet meer.”

“Het is jammer dat deze groep pas wakker wordt als ze op achterstand komt. Voor de tegendoelpunten toonden we veel te weinig initiatief.”