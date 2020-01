Manager van Aston Villa is duidelijk: "Deal met Samatta is bijna rond"

Mbwana Samatta staat zeer dicht bij een overgang naar Aston Villa. Dean Smith, de manager van Aston Villa, heeft het nieuws bevestigd. Er zouden enkel nog wat administratieve taken afgerond moeten worden.

Volgens Smith is de deal bijna rond. "Er moet enkel nog wat papierwerk afgerond worden. De transfer is dus bijna officieel. Ik heb geen zenuwen, want ik ben er zeker van dat het goed komt", aldus de manager van Aston Villa.

Toch zou Smith nog een extra aanvaller willen. Hij vertelt het bij Birmingham Mail. "We zijn erover aan het praten. We zijn aan het rondkijken en we zullen hard werken om nog een aanvaller te vinden." Wesley is voor een lange tijd geblesseerd en Jonathan Kodjia is vertrokken naar Qatar, dus een extra aanvaller kunnen ze bij Aston Villa zeker gebruiken.