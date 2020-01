Hé, wat? Engelse cultclub komt met abonnement op de proppen waarmee je (met een beetje geluk) altijd gratis naar het voetbal kan

Sheffield Wednesday heeft een héél speciaal seizoensabonnement op de markt gebracht. Fans kunnen een seizoenskaart kopen voor de komende tien seizoenen. Al begint het abonnement niet meteen te lopen.

De duur van het seizoensabonnement gaat pas in vanaf het moment dat Sheffield Wednesday promoveert naar de Premier League. De andere seizoenen gaan de fans gratis naar het stadion.

Een voorbeeldje: The Owls promoveren in 2028 naar de Premier League. In dat geval kan de fan met zo’n kaart tot 2038 gratis naar de thuiswedstrijden in Hillsborough gaan kijken.

Wat als Sheffield nooit promoveert?

Wel, dan kan je levenslang gratis naar de wedstrijden. Al hangt er wel een prijskaartje aan zo’n abonnement. De prijzen starten vanaf 5.300 euro voor de goedkoopste plaatsen.

Voor de volledigheid: Sheffield Wednesday kampeert momenteel op een tiende plaats in de Engelse tweede klasse. The Owls volgen al op elf punten van leider West Bromwich Albion.