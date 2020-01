Besef dringt door bij OHL-coach: "De ambities zijn hier groot en het spelniveau voldoet daar niet aan"

Na de winst in de eerste periode leken ze in Leuven bezig aan een sprookje: van op een gegeven moment degradatiegevaar richting promotie het volgende seizoen. Dat die nog lang niet binnen is, beseft Vincent Euvrard als geen ander.

Nochtans behoort zelfs promotie zonder het spelen van een finale nog altijd tot de mogelijkheden: OHL staat in de tweede periode immers amper drie punter achter het leiderstrio. Alleen won het slechts één van zijn laatste vijf matchen en incasseert het momenteel ook te veel tegendoelpunten.

Elk foutje cash betaald

"We zitten in een periode waarin we elk foutje cash betalen. We hebben niet de kracht en de rust gevonden", analyseert Vincent Euvrard na de nederlaag tegen Westerlo. In tegenstelling tot Kenneth Schuermans, die OHL ook na rust nog de betere vond, was de coach wel nuchter in zijn relaas. "De eerste helft vond ik ons heel goed spelen, de tweede helft was ondermaats. Dat verschil in niveau is te groot."

Of het via een tweede periodetitel is of via een promotiefinale, om de poort naar 1A open te beuken, zal Leuven toch opnieuw constanter moeten worden en ook de bepalende momenten naar zich toe moeten trekken. "De ambities zijn hier heel groot en het spelniveau voldoet daar niet aan. We moeten hard blijven werken. Dat is de enige manier om het tij te keren en die momenten weer in ons voordeel te doen uitdraaien."