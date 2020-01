Mercier stuwt Waasland-Beveren naar 9 op 9 en ziet wat het verschil maakt

Wat is er gebeurd met Waasland-Beveren? Met heel veel moeite elf punten gesprokkeld in 19 matchen en nu ineens een 9 op 9. De hand van Arnaud Mercier?

We kunnen het anders amper verklaren. Het is allemaal niet academisch te noemen, maar als degradatiekandidaat moet je daar niet mee bezig zijn. Mercier bracht realisme en mentaliteit in de Waaslandse kleedkamer.

Tegen Oostende was dat duidelijk te zien. "Na die vroege goal speelden we 25 goeie minuten, maar daarna hebben we afgezien. Maar we hebben allemaal samen afgezien. Plus, we hadden een beetje geluk. De mentaliteit van mijn spelers was top. Het waren krijgers. Dit is weer een belangrijke zege voor ons."