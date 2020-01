Gent doet veruit beste deal in Kums-transfer: Anderlecht aanvaardt serieus verlies

We hoeven er geen tekening bij te maken: eigenlijk was gisterennamiddag iedereen blij met de definitieve transfer van Sven Kums naar AA Gent. Ook bij Anderlecht, maar AA Gent doet veruit de beste zaak.

Er zijn intussen details bekend over de deal: Gent koopt Kums voor anderhalf miljoen euro van Anderlecht. Dat is zo'n vijf miljoen minder dan de Brusselaars zelf betaald hebben 2,5 jaar geleden aan Watford. Maar goed, dat verlies nemen ze er maar bij, want het geld is welkom en ze zijn af van zijn zwaar loon van meer dan een miljoen.

Gent doet uiteraard een heel goeie deal, maar stond sterk in de onderhandelingen. Ze wilden Kums overnemen, maar wel voor een correcte prijs. Die hebben ze - dankzij Mogi Bayat - ook bedongen. En Anderlecht heeft weer wat meer ruimte om transfers te doen.

Anderlecht krijgt volgens HLN ook nog een aantal bonussen als Gent Champions League voetbal haalt en als Gent kampioen zou spelen.