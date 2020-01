Isaac Mbenza (ex-Standard) speelt niet veel bij Huddersfield, maar toch zijn er enkele mooie clubs geïnteresseerd

Isaac Mbenza werd in de zomer van 2019 na een overtuigend seizoen definitief overgenomen door Huddersfield Town. Hij kwam over van Montpellier. Dit seizoen speelt de jonge Belg weinig.

Isaac Mbenza (23) had Huddersfield Town overtuigd om ongeveer 13 miljoen euro op tafel te leggen om hem definitief over te kopen van Montpellier. Maar de ex-speler van Standard (2016-2017, 27 wedstrijden, één doelpunt) heeft dit seizoen slechts zes wedstrijden in alle competities samen gespeeld. Huddersfield Town heeft het voorlopig ook moeilijk in de Engelse tweede klasse, want ze staan in de onderste regionen.

Volgens L'Equipe zou dit een vervroegd vertrek kunnen betekenen: de voormalige international bij de U-21 zou Fulham (derde in de Engelse tweede klasse) en zelfs Bournemouth in de Premier League interesseren. Twee interessante opties dus voor Mbenza.