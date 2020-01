Sterkhouders leiden Westerlo in plotse ommekeer naar de kop: "Probeer dat meer te worden" en "Niet te veel rekenen"

We schrijven 14 augustus 2019. Westerlo verliest thuis van Beerschot, oogt niet zo fris en scherp meer en lijkt niet meteen nog een rol te gaan spelen in de tweede periode. Iets meer dan een maand en drie wedstrijden later ziet de wereld er totaal anders uit: Westerlo staat op kop in de periode.

Met dank aan de sterkhouders: Abrahams die met zijn acties altijd wel iets kan foreren, Brüls die in alle drie de zeges scoort en Van Eenoo die op het middenveld telkens zijn wedstrijd speelt. Voor Brüls de score opende in Leuven, had hij Keet al eens serieus aan het werk gezet met een knal richting rechterbovenhoek. "Ik had die binnen gezien. Ik had liever via het andere schot gescoord dan met mijn vrije trap", lacht de doelpuntenmaker.

Hij gaat wel akkoord met de theorie dat de bepalende spelers zijn opgestaan. "Het is ook de taak van een sterkhouder. Als je één van de besten wil zijn, moet je op de moeilijke momenten er staan en het team op je schouders nemen. Ik probeer dat ook meer en meer te worden."

Veel volwassener

Van Eenoo geeft zijn kijk op de remonte van Westerlo. "Als groep zijn we veel volwassener geworden. Aanvallend hebben we heel veel kwaliteit. We hebben voorin spelers die elk moment het verschil kunnen maken. Graag zouden we dit zo lang mogelijk aanhouden, we hebben er genoeg kwaliteiten voor."

Al gaan ze in de Kempen nog niet zweven. "Er zijn geen twee of drie ploegen die er bovenuit steken, er zijn zeven ploegen die meedoen. We moeten nog niet te veel bezig zijn met de periode en het wedstrijd per wedstrijd aanpakken", meent Brüls. Van Eenoo treedt hem bij. "Ik denk dat we niet te veel moeten rekenen. In 1B kun je niet te veel vooruit kijken. We zijn de winnaar van het weekend, maar mogen niet euforisch worden."