Keeperstrainer Genk over het turbulente seizoen van zijn poulain: "Hij heeft zich even laten gaan"

Van nummer twee naar nummer 1, weer naar nummer 2 en nu weer nummer 1. Gaëtan Coucke maakt een turbulent seizoen mee bij KRC Genk. Tegen Zulte Waregem stond hij weer in doel en vierde dat met een clean sheet én een assist.

Keeperstrainer Guy Martens maakte het hobbelig parcours van zijn poulain van dichtbij mee. Toen hij naar de bank moest voor Maarten Vandevoordt ging het even minder. "Hij heeft zich op dat moment even laten gaan. Op training straalde hij niet meer die vrolijkheid en die opgewektheid uit", zegt Martens in HLN.

"Zijn verwijdering uit de ploeg wrong, tot hij voor zichzelf de knop omdraaide. Hij heeft de zware rugzak van zich af gegooid en voor zichzelf beslist dat iedereen de boom in kon. Hij wilde opnieuw tonen wie Gaëtan Coucke echt was."

Op het veld van Zulte Waregem toonde hij dat hij er klaar voor was. "Op het moment dat Vandevoordt uitviel heb ik geen moment gedacht 'oei, oei, wat nu?' Ik wist dat Gaëtan er klaar voor was, ik heb nooit aan hem getwijfeld. Weet je wat ook belangrijk is, de manier waarop de fans hem zondag hebben toegezongen. Dat heeft hem een hart onder de riem gestoken."