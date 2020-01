QUIZ: Enfants terribles

Ze geven kleur aan de voetbalwereld, zoveel is zeker. Vaak in positieve zin, helaas ook soms in negatieve zin. De balans tussen 'geniale gek' en 'gek genie' is vaak flinterdun voor deze spelers. Een ding hebben ze gemeen: ze hebben hun coaches grijze haren bezorgd!

In deze quiz gaan we op zoek naar tien enfants terribles. Jongens die bovengemiddeld goed kunnen voetballen, maar zich 'niet altijd professioneel' hebben opgesteld. Weet jij ze alle tien te vinden? Veel succes! Voetbalkrant.com KLIK HIER OM DE QUIZ TE STARTEN.